Stage, en présentiel, avec Isabelle De La Cruz

Organisé par la Communauté de l’Abondance

Mieux-vivre sa haute sensibilité pour mieux-être

Bien vivre ma haute sensibilité à travers les états de conscience et surtout la conscience de l’Unité.

Saviez-vous que, dans toute population, de n’importe quelle espèce, entre 15 et 20% de personnes disposent de cette caractéristique de haute sensibilité ?

Ce stage a pour objectif de vous amener à vivre, utiliser et expérimenter confortablement votre propre sensibilité.

Ce stage sera conçu sur mesure, en harmonie et en co-création avec les participants, après une première rencontre, sous forme de cercle en spirale, intitulée : « Les Dons des personnes hautement sensibles et leurs besoins spirituels »..

Course, in person, with Isabelle De La Cruz

Organized by the Community of Abundance

Live better your high sensitivity for a better well-being

To live my high sensitivity well through the states of consciousness and especially the consciousness of Unity.

Did you know that in any population, of any species, between 15 and 20% of people have this characteristic of high sensitivity?

This workshop is designed to help you live, use and experience your own sensitivity comfortably.

This workshop will be tailor-made, in harmony and co-creation with the participants, after a first meeting, in the form of a spiral circle, entitled: « The Gifts of Highly Sensitive People and their Spiritual Needs ».

Taller presencial con Isabelle De La Cruz

Organizado por la Communauté de l’Abondance

Vivir mejor tu alta sensibilidad para un mejor bienestar

Vivir bien mi alta sensibilidad a través de los estados de conciencia y especialmente de la conciencia de Unidad.

¿Sabías que en cualquier población, de cualquier especie, entre el 15 y el 20% de las personas tienen esta característica de alta sensibilidad?

Este curso está diseñado para ayudarte a vivir, utilizar y experimentar cómodamente tu propia sensibilidad.

Este taller se realizará a medida, en armonía y co-creación con los participantes, tras un primer encuentro, en forma de círculo en espiral, titulado: « Los dones de las personas altamente sensibles y sus necesidades espirituales ».

Praktikum, Präsenzunterricht, mit Isabelle De La Cruz

Organisiert von der Communauté de l’Abondance (Gemeinschaft der Fülle)

Die Hochsensibilität besser leben, um sich besser zu fühlen

Meine Hochsensibilität durch Bewusstseinszustände und vor allem durch das Bewusstsein der Einheit gut leben.

Wussten Sie, dass in jeder Population, egal welcher Spezies, zwischen 15 und 20 % der Menschen über diese Eigenschaft der Hochsensibilität verfügen?

Ziel dieses Kurses ist es, Sie dazu zu bringen, Ihre eigene Sensibilität auf bequeme Weise zu leben, zu nutzen und zu erfahren.

Dieser Workshop wird nach einem ersten Treffen in Form eines spiralförmigen Kreises mit dem Titel: « Die Gaben hochsensibler Menschen und ihre spirituellen Bedürfnisse » maßgeschneidert, in Harmonie und in Ko-Kreation mit den Teilnehmern gestaltet.

