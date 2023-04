Week-end randonnée et initiation à l’astronomie AUCUN, 23 juin 2023, Aucun.

Entre pastoralisme et constellations, montagnes et galaxies, découvrez un petit coin de paradis sauvage dans le Val d’Azun au cœur de la Réserve du Ciel Etoilé du Parc National des Pyrénées.

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

AUCUN Refuge du Haugarou

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Between pastoralism and constellations, mountains and galaxies, discover a small corner of wild paradise in the Val d’Azun in the heart of the Starry Sky Reserve of the Pyrenees National Park

Entre pastoralismo y constelaciones, montañas y galaxias, descubra un pequeño rincón de paraíso salvaje en el Val d’Azun, en el corazón de la Reserva del Cielo Estrellado del Parque Nacional de los Pirineos

Entdecken Sie zwischen Pastoralismus und Sternbildern, Bergen und Galaxien ein kleines Stück wildes Paradies im Val d’Azun im Herzen des Sternenhimmelreservats des Nationalparks der Pyrenäen

Mise à jour le 2023-03-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65