Reconnecter à son chemin d’âme avec Soizic Branjonneau et Maria Sanhueza

Pour les personnes qui veulent vivre la véritable vie de leur âme !

Vous serez accompagnés pour nettoyer et guérir ce qui vous empêche de vous connecter à votre chemin d’âme.

Ainsi allégés, la place libérée, vous serez en mesure de connecter et de recevoir les éléments qui vous sont propres afin d’établir votre plan d’action, utilisable dès votre retour chez vous.

En fin de stage, vous pourrez participer à la cérémonie du cacao, pour célébrer le solstice d’été et sa Lumière (en option)..

Reconnect to your soul path with Soizic Branjonneau and Maria Sanhueza

For people who want to live the true life of their soul!

You will be accompanied to clean and heal what prevents you from connecting to your soul path.

This way, you will be able to connect and receive the elements that are specific to you in order to establish your action plan, which you can use as soon as you return home.

At the end of the workshop, you will be able to participate in the cocoa ceremony, to celebrate the summer solstice and its light (optional).

Reconectar con el camino del alma con Soizic Branjonneau y Maria Sanhueza

¡Para personas que quieren vivir la verdadera vida de su alma!

Te acompañarán a limpiar y sanar lo que te impide conectar con tu camino del alma.

Podrás conectar y recibir los elementos que te son propios para establecer tu plan de acción, que podrás utilizar cuando vuelvas a casa.

Al final del taller, podrás participar en la ceremonia del cacao, para celebrar el solsticio de verano y su luz (opcional).

Wieder mit dem eigenen Seelenpfad verbinden mit Soizic Branjonneau und Maria Sanhueza

Für Menschen, die das wahre Leben ihrer Seele leben wollen!

Sie werden dabei begleitet, das zu reinigen und zu heilen, was Sie daran hindert, sich mit Ihrem Seelenpfad zu verbinden.

Auf diese Weise werden Sie leichter, Ihr Platz wird frei und Sie sind in der Lage, die Elemente, die Ihnen eigen sind, zu verbinden und zu empfangen, um Ihren Aktionsplan zu erstellen, den Sie nach Ihrer Rückkehr nach Hause anwenden können.

Am Ende des Kurses können Sie an einer Kakao-Zeremonie teilnehmen, um die Sommersonnenwende und ihr Licht zu feiern (optional).

