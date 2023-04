soirée de contes, Histoires Bonnes à Mâcher. AUCUN, 21 avril 2023, Aucun.

Contes proposés par Didier Jacquier (alias Vlad).

Vlad adore les racontars, vous savez, ces histoires vraies qui ont l’air imaginaires (à moins que ce ne soit le contraire ! ) car elles recèlent toujours une part de vérité et de sagesse. S’accompagnant de musique, il habite les personnages de ses contes avec malice, humour et poésie car il est bon de rire ou de s’émouvoir de la revanche du nigaud ou de la bêtise du sage. Quoi de mieux que le plus vieux média du monde pour croquer avec gourmandise la nature humaine?

A partir de 10 ans. Sur participation libre.

Boissons locales et petite restauration sur place.

2023-04-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-21 . .

AUCUN Mairie

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Tales proposed by Didier Jacquier (alias Vlad).

Vlad loves stories, you know, those true stories that seem imaginary (unless it is the opposite!) because they always contain a part of truth and wisdom. Accompanied by music, he inhabits the characters of his tales with malice, humor and poetry because it is good to laugh or to be moved by the revenge of the simpleton or the stupidity of the wise man. What could be better than the oldest medium in the world to sketch human nature with relish?

From 10 years old. On free participation.

Local drinks and snacks on site

Cuentos propuestos por Didier Jacquier (alias Vlad).

A Vlad le encantan los cuentos, ya sabe, esas historias reales que parecen imaginarias (¡a menos que sea lo contrario!) porque siempre contienen algo de verdad y sabiduría. Acompañado de música, habita los personajes de sus cuentos con malicia, humor y poesía, porque es bueno reír o conmoverse con la venganza del simplón o la estupidez del sabio. ¿Qué mejor medio que el más antiguo del mundo para echar un delicioso vistazo a la naturaleza humana?

A partir de 10 años. Participación gratuita.

Bebidas y aperitivos locales in situ

Von Didier Jacquier (alias Vlad) vorgeschlagene Märchen.

Vlad liebt Klatsch und Tratsch, also Geschichten, die wahr sind, aber erfunden wirken (es sei denn, das Gegenteil ist der Fall! ), denn sie enthalten immer einen Teil Wahrheit und Weisheit. Mit musikalischer Begleitung bewohnt er die Figuren seiner Märchen mit Schalk, Humor und Poesie, denn es ist gut, über die Rache des Dummkopfs oder die Dummheit des Weisen zu lachen oder sich zu rühren. Was eignet sich besser als das älteste Medium der Welt, um die menschliche Natur mit Genuss darzustellen?

Für Kinder ab 10 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Lokale Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65