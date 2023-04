Soirée polyglotte AUCUN, 18 avril 2023, Aucun.

La soirée polyglotte a lieu une fois par mois et est consacrée aux conversations en français, anglais et espagnol.

Rdv à 18h pour les conversations espagnol/français

Rdv à 19h pour les conversations anglais/français

Nous pratiquerons le « speed talking » c’est à dire que nous parlons avec une personne 7 minutes en langue étrangère puis 7 minutes en langue française. Ensuite on change de table et de personne! Une façon agréable et ludique de pratiquer l’anglais, l’espagnol ou le français. Les conversations s’étendent à tous les sujets. Pensez à apporter un petit carnet avec vous pour noter la grammaire ou le vocabulaire appris

Ouvert à tou.te.s (pas de niveau prérequis).

Adhésion annuelle à l’association D’Azun Aux Autres requise (prix libre)..

2023-04-18 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-18 . .

AUCUN Mairie

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The polyglot evening is held once a month and is dedicated to conversations in French, English and Spanish.

? Meet at 6pm for Spanish/French conversations

? Meet at 7pm for English/French conversations

We will practice the « speed talking » that is to say that we speak with a person 7 minutes in foreign language and then 7 minutes in French language. Then we change table and person! A pleasant and fun way to practice English, Spanish or French. Conversations can be held on any subject. Remember to bring a small notebook with you to record the grammar or vocabulary learned

Open to all (no prerequisite level).

Annual membership to the association D’Azun Aux Autres required (free price).

La velada políglota se celebra una vez al mes y está dedicada a conversaciones en francés, inglés y español.

? Reunión a las 18.00 horas para conversaciones en español/francés

? Encuentro a las 19.00 horas para conversaciones en inglés/francés

Practicaremos el « speed talking », es decir, hablaremos con una persona durante 7 minutos en una lengua extranjera y luego 7 minutos en francés. ¡Entonces cambiamos de mesa y de personas! Una forma divertida de practicar inglés, español o francés. Las conversaciones pueden versar sobre cualquier tema. Acuérdate de llevar un pequeño cuaderno para anotar la gramática o el vocabulario que hayas aprendido

Abierto a todos (sin nivel previo).

Se requiere la afiliación anual a la asociación D’Azun Aux Autres (precio libre).

Der polyglotte Abend findet einmal im Monat statt und widmet sich Gesprächen auf Französisch, Englisch und Spanisch.

? Treffpunkt um 18 Uhr für spanisch/französische Konversationen

? Treffpunkt um 19 Uhr für englische/französische Konversationen

Wir werden « speed talking » praktizieren, d. h. wir sprechen mit einer Person 7 Minuten in einer Fremdsprache und dann 7 Minuten auf Deutsch. Dann wechseln wir den Tisch und die Person! Eine angenehme und spielerische Art, Englisch, Spanisch oder Französisch zu üben. Die Gespräche können sich auf alle Themen erstrecken. Denken Sie daran, ein kleines Notizbuch mitzubringen, um die Grammatik oder das gelernte Vokabular zu notieren

Offen für alle (kein bestimmtes Niveau erforderlich).

Jahresmitgliedschaft im Verein D’Azun Aux Autres erforderlich (kein Preis).

Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65