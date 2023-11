Triathlon des neiges VautourMan AUCUN Aucun, 16 mars 2024, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Le VautourMan Triathlon des Neiges revient pour sa 4ème édition. Courez sur la Voie Verte, montez en vélo au Soulor, et skiez sur les pistes de ski de fond !.

AUCUN Argelès-Gazost/Col du Soulor

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The VautourMan Triathlon des Neiges returns for its 4th edition. Run on the Voie Verte, bike up to Soulor, and ski on the cross-country trails!

El VautourMan Triathlon des Neiges vuelve en su 4ª edición. Corre por la Voie Verte, sube en bicicleta por el Soulor y esquía por las pistas de esquí de fondo

Der VautourMan Triathlon des Neiges kehrt für seine vierte Ausgabe zurück. Laufen Sie auf dem Grünen Weg, fahren Sie mit dem Fahrrad nach Le Soulor und fahren Sie auf den Langlaufloipen Ski!

