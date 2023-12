Soirée échecs AUCUN Aucun, 23 janvier 2024, Aucun.

Aucun Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:00:00

fin : 2024-01-23 22:00:00

Un mardi par mois au Tiers Lieu d’Azun, venez jouer et développer vos stratégies face à d’autres joueurs.ses de nos vallées. Jeu libre..

Merci d’amener si possible votre échiquier et pièces.

Petite restauration disponible sur place ou possibilité d’amener son repas.

Adhésion à l’association du Tiers Lieu d’Azun souhaitée (prix libre).

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65