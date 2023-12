Tchatchades AUCUN Aucun, 19 janvier 2024, Aucun.

Aucun Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Le Parvis s’invite au Tiers Lieu d’Azun et vous offre l’intervention artistique du comédien Christian Mazzuchini qui viendra tchatcher avec vous..

Christian, Maryline et leur petit chien Gina vous offrent une visite impromptue. Ils vous concoctent des petits riens, des moments magiques et drolatiques à colorier sur place. Ils tchatchent du métier d’acteur au ciné, à la télé, mais surtout au théâtre Ils vous proposent en cette occasion des joutes humoristiques, des blagues et histoires drôles. La Tchatchade est un hymne à la joie de vivre, au plaisir du partage. Il n’y a plus qu’à se laisser embarquer dans ce voyage des comédiens.

Cet événement aura lieu durant l’apéro des bénévoles, n’hésitez pas à venir rencontrer nos équipes et à rejoindre le projet !

Le nombre de personnes que nous pouvons accueillir durant cet évènement étant limité, merci de nous envoyer un mail à info@tierslieudazun.org si vous souhaitez participer.

Boissons locales et grignotages sur place.

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



