Soirée contes gascons AUCUN Aucun, 12 janvier 2024, Aucun.

Aucun Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12

fin : 2024-01-12

L’association Parlem et le Tiers Lieu d’Azun vous invitent pour une soirée de contes en deux langues proposés par Nadeta Carita !.

Contes de la tradition gasconne, contes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, d’ici et d’ailleurs . Quête entre réel et imaginaire, un voyage au cœur d’une identité culturelle occitane. Un voyage avec une conteuse qui pense qu’une culture existe par ceux qui la portent et qui occupent l’espace de création que nous ont préparé nos aïeux. Qu’une culture ne survit que lorsque les nouvelles générations à qui elle est transmise ont le droit de la réinventer encore et toujours.

Laissez-vous accrocher et porter dans un pays de contes et de légendes, peuplés de fées, de géants et d’êtres merveilleux.

Laissez-vous bercer par la musique de la langue et des mots.

Un espectacle en duas lengas,

Contes dera tradicion gascona, contes de ger, de uei e de doman, d’aci, d’aquiu e d’enlòc. Quista entre reau e imaginari, viatge ath còr der’identitat culturau occitana. Viatge dab ua contaira de qui pensa de qu’ua cultura existeish per eths de qui la pòrtan et de qui aucupan eths espacis de creacion qui nse preparèn eths ancians ;

De qu’ua cultura non suberviu sonque quan eras navèras generacions aras quaus ei transmetuda an eth dret de tornar-la inventar encòra e tostemps.

Deishat-ve gahar e portar ens un pais de contes e de legendas, poblats de hadas, de gigants e d’èstes meravilhós. Deishar-ve bailinar pera musica dera lenga e deths mots.

Contes tous publics. Participation libre. Boissons locales et grignotage sur place.

Boissons locales sur place.

Gratuit. Dès 3 ans.

.

AUCUN Tiers-Lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



