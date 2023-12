Cours d’occitan débutant AUCUN Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées Cours d’occitan débutant AUCUN Aucun, 11 janvier 2024, Aucun. Aucun Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 18:00:00

fin : 2024-01-25 19:00:00 Tous les jeudis, venez suivre les cours d’occitan de Myriam, pour apprendre les bases d’era lenga nosta..

Tous les jeudis, venez suivre les cours d’occitan de Myriam, pour apprendre les bases d’era lenga nosta. .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Aucun, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65400 Lieu AUCUN Adresse AUCUN Tiers lieu d'Azun Ville Aucun Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville AUCUN Aucun Latitude 42.9742039 Longitude -0.1919223 latitude longitude 42.9742039;-0.1919223

AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucun/