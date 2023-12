Soirée polyglotte AUCUN Aucun, 8 janvier 2024, Aucun.

Aucun Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 18:00:00

fin : 2024-01-08 20:00:00

La soirée polyglotte a lieu 1 à 2 fois par mois, les lundis ou mardis, et est consacrée aux conversations en français, anglais et espagnol..

Rdv à 18h pour les conversations espagnol/français.

Rdv à 19h pour les conversations anglais/français.

– Les conversations s’étendent à tous les sujets.

– Pensez à apporter un petit carnet avec vous pour noter la grammaire ou le vocabulaire appris.

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



