Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 00:00:00

Journée proposée par votre nouvelle association « La guilde des 7 vallées ».

De 14h à 18h : jeux de société en accès libre.

De 18h à 20h : jeux d’ambiance pour rigoler autour d’un verre.

De 20h à minuit : jeux de stratégie et de cartes, tournoi Magic.

Des jeux à offrir ? Un stand de vente de jeux (partenaire Jeux Mage’Inn d’Adast) sera présent tout au long de la journée pour ceux qui cherchent des idées cadeaux.

Un petit creux ? Une commande groupée de pizzas (partenaire La Cantine d’Argelès-Gazost) sera organisée à 19h pour ceux qui souhaitent manger sur place. .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

