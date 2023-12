Atelier d’exploration de la Voix AUCUN Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées Atelier d’exploration de la Voix AUCUN Aucun, 4 décembre 2023, Aucun. Aucun,Hautes-Pyrénées EXPLORER LA VOIX :VOIX PARLÉES VOIX CHANTÉES VOIX ÉCOUTÉES.

Naturelle, apaisante, belle, rauque, posée, douce, inaudible, crispante, froide, mielleuse, d’or, projetée, cristalline, ferme, caressante ….on souffle !.

EXPLORE THE VOICE: SPOKEN VOICES SUNG VOICES LISTENED TO.

Natural, soothing, beautiful, husky, calm, soft, inaudible, crisp, cold, honeyed, golden, projected, crystalline, firm, caressing…we breathe! EXPLORAR LA VOZ: VOCES HABLADAS VOCES CANTADAS ESCUCHADAS.

Natural, tranquilizadora, bella, ronca, tranquila, suave, inaudible, tensa, fría, melosa, dorada, proyectada, cristalina, firme, acariciadora… ¡respiramos! DIE STIMME ERFORSCHEN: GESPROCHENE STIMMEN GESUNGENE STIMMEN GEHÖRTE STIMMEN.

Natürlich, beruhigend, schön, rau, gesetzt, sanft, unhörbar, knackig, kalt, honigsüß, golden, projiziert, kristallklar, fest, streichelnd…wir pusten!

