Soirée polyglotte AUCUN Aucun, 4 décembre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

La soirée polyglotte a lieu 1 à 2 fois par mois, les lundis ou mardis, et est consacrée aux conversations en français, anglais et espagnol..

2023-12-12 18:00:00 fin : 2023-12-12 . .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The polyglot evening takes place once or twice a month, on Mondays or Tuesdays, and is devoted to conversations in French, English and Spanish.

La velada políglota tiene lugar una o dos veces al mes, los lunes o martes, y está dedicada a conversaciones en francés, inglés y español.

Der polyglotte Abend findet 1-2 Mal im Monat montags oder dienstags statt und widmet sich Gesprächen auf Französisch, Englisch und Spanisch.

