Fête de Noël AUCUN Aucun, 2 décembre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Le Tiers Lieu d’azun et La Po’Potes vous invitent cette année encore à fêter Noël entre ami.e.s ou en famille !.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 . .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Once again this year, Le Tiers Lieu d’azun and La Po’Potes invite you to celebrate Christmas with friends and family!

Un año más, Le Tiers Lieu d’azun y La Po’Potes le invitan a celebrar la Navidad entre amigos y en familia

Der Tiers Lieu d’azun und La Po’Potes laden Sie auch dieses Jahr wieder ein, Weihnachten mit Freunden oder der Familie zu feiern!

