Dans le cadre du Festival Alimenterre, le Tiers Lieu d’Azun et l’Epi comme Aucun vous invitent à une projection suivie d’un échange. Du béton sur nos courgettes, par Arnaud Gobin Christophe Camoirano, 2021. Depuis les années 70, le monde rural des Alpes-Maritimes a connu un essor considérable du bâti. La spéculation foncière qui en découle a engendré la disparition progressive de ses terres cultivables et des sources d’approvisionnement en denrées alimentaires. Ce documentaire montre les dispositions prises par les communes pour réhabiliter les jachères et endiguer le grignotage immobilier. Il va à la rencontre de celles et ceux qui s’opposent à cette érosion des espaces exploitables en réhabilitant des modes de production adaptés à la géographie et au climat local.

Retrouvez tout le programme du festival Alimenterre ici : https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0.

As part of the Alimenterre Festival, Tiers Lieu d’Azun and Epi comme Aucun invite you to a screening followed by a discussion. Du béton sur nos zucchinis, by Arnaud Gobin Christophe Camoirano, 2021. Since the 1970s, the rural world of the Alpes-Maritimes has seen a considerable increase in the number of buildings. The resulting land speculation has led to the gradual disappearance of arable land and food supplies. This documentary shows the measures taken by local authorities to rehabilitate fallow land and stem the tide of property development. It goes on to meet the men and women who are countering this erosion of usable space by rehabilitating production methods adapted to the local geography and climate.

Find out more about the Alimenterre festival program here: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

En el marco del Festival Alimenterre, Tiers Lieu d’Azun y Epi comme Aucun le invitan a una proyección seguida de coloquio. Du béton sur nos courgettes, de Arnaud Gobin Christophe Camoirano, 2021. Desde los años 70, el mundo rural de los Alpes Marítimos ha visto aumentar considerablemente la superficie edificada. La consiguiente especulación del suelo ha provocado la desaparición progresiva de las tierras cultivables y de las reservas alimentarias. Este documental muestra las medidas adoptadas por las autoridades locales para rehabilitar las tierras en barbecho y frenar la ola inmobiliaria. Va al encuentro de los hombres y mujeres que luchan contra esta erosión del espacio utilizable rehabilitando métodos de producción adaptados a la geografía y al clima locales.

Para consultar el programa completo del festival Alimenterre, pulse aquí: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

Im Rahmen des Festivals Alimenterre laden der Tiers Lieu d’Azun und das Epi comme Aucun Sie zu einer Filmvorführung mit anschließendem Austausch ein. Du béton sur nos courgettes (Beton auf unseren Zucchini), von Arnaud Gobin Christophe Camoirano, 2021. Seit den 1970er Jahren hat die ländliche Welt der Alpes-Maritimes einen enormen Aufschwung der Bebauung erlebt. Die damit einhergehende Bodenspekulation hat dazu geführt, dass ihre Anbauflächen und die Quellen für die Versorgung mit Lebensmitteln nach und nach verschwinden. Der Dokumentarfilm zeigt die Maßnahmen der Gemeinden, die Brachflächen zu rehabilitieren und den Immobilienfraß einzudämmen. Der Film besucht Menschen, die sich gegen die Erosion der landwirtschaftlichen Nutzfläche wehren, indem sie Produktionsmethoden rehabilitieren, die an die Geografie und das lokale Klima angepasst sind.

Das gesamte Programm des Alimenterre-Festivals finden Sie hier: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

