Soirée polyglotte AUCUN Aucun, 21 novembre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

La soirée polyglotte a lieu une ou deux fois par mois et est consacrée aux conversations en français, anglais et espagnol.

Rdv à 18h pour les conversations espagnol/français

Rdv à 19h pour les conversations anglais/français

Nous pratiquerons le « speed talking » c’est à dire que nous parlons avec une personne 7 minutes en langue étrangère puis 7 minutes en langue française. Ensuite on change de table et de personne! Une façon agréable et ludique de pratiquer l’anglais, l’espagnol ou le français.

Les conversations s’étendent à tous les sujets..

2023-11-21 18:00:00 fin : 2023-11-21 20:00:00. .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The polyglot evening takes place once or twice a month and is devoted to conversations in French, English and Spanish.

6pm for Spanish/French conversations

7pm for English/French conversations

We’ll practice « speed talking », i.e. we’ll speak with a person for 7 minutes in a foreign language, then 7 minutes in French. Then we switch tables and people! A fun way to practice English, Spanish or French.

Conversations are wide-ranging.

La velada políglota tiene lugar una o dos veces al mes y está dedicada a conversaciones en francés, inglés y español.

18.00 h para las conversaciones español/francés

19.00 h: conversaciones inglés/francés

Practicaremos el « speed talking », es decir, hablar con alguien durante 7 minutos en una lengua extranjera y luego 7 minutos en francés. Después cambiaremos de mesa y de persona Una forma divertida y amena de practicar inglés, español o francés.

Las conversaciones abarcan una amplia gama de temas.

Der polyglotte Abend findet ein- oder zweimal im Monat statt und widmet sich Gesprächen auf Französisch, Englisch und Spanisch.

Treffpunkt um 18 Uhr für Gespräche Spanisch/Französisch

Treffpunkt um 19 Uhr für englische/französische Konversationen

Wir werden « speed talking » üben, d. h. wir sprechen mit einer Person 7 Minuten in der Fremdsprache und dann 7 Minuten auf Französisch. Dann wechseln wir den Tisch und die Person! Eine angenehme und spielerische Art, Englisch, Spanisch oder Französisch zu üben.

Die Gespräche können sich auf alle möglichen Themen erstrecken.

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65