Soirée échecs AUCUN Aucun, 14 novembre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Un mardi par mois au Tiers Lieu d’Azun, venez jouer et développer vos stratégies face à d’autres joueurs.ses de nos vallées. Jeu libre..

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 22:00:00. .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



One Tuesday a month at the Tiers Lieu d’Azun, come and play and develop your strategies against other players from our valleys. Free play.

Un martes al mes en el Tiers Lieu de Azun, ven a jugar y a desarrollar tus estrategias contra otros jugadores de nuestros valles. Juego libre.

Jeden Dienstag im Monat können Sie im Tiers Lieu d’Azun gegen andere Spieler aus unseren Tälern spielen und Ihre Strategien entwickeln. Freies Spiel.

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65