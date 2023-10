Atelier de dessin d’observation AUCUN Aucun, 3 novembre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Nous retrouvons Arsène Fréchet, accompagné cette fois de l’illustratrice Célia Remmlinger, pour un nouvel atelier de découverte de l’illustration et du dessin d’observation. A travers différentes techniques, découvrez les principales notions de création de l’image et réaliser plusieurs illustrations grâce aux conseils de ces artistes. Expérimentez plusieurs type de médiums et de papiers et repartez même avec un petit carnet de dessin..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



We’re back with Arsène Fréchet, accompanied this time by illustrator Célia Remmlinger, for a new illustration and observation drawing workshop. Through a variety of techniques, discover the main notions of image creation and create several illustrations with the advice of these artists. Experiment with different mediums and papers, and even leave with a small sketchbook.

Únase a Arsène Fréchet, esta vez acompañado por la ilustradora Célia Remmlinger, en un nuevo taller que explora la ilustración y el dibujo de observación. A través de diversas técnicas, descubra los principales conceptos que intervienen en la creación de una imagen y realice varias ilustraciones con la ayuda de estos artistas. Experimente con diferentes soportes y papeles, e incluso llévese a casa un pequeño cuaderno de bocetos.

Wir treffen Arsène Fréchet wieder, diesmal in Begleitung der Illustratorin Célia Remmlinger, für einen neuen Workshop zur Entdeckung der Illustration und der Beobachtungszeichnung. Entdecken Sie anhand verschiedener Techniken die wichtigsten Begriffe der Bildgestaltung und erstellen Sie unter Anleitung der beiden Künstler mehrere Illustrationen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Medien und Papieren und nehmen Sie sogar ein kleines Zeichenbuch mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65