Le café repaire du 2 juin avait apporté des éclairages sur la problématique de l’eau en général (la gestion publique, privée, la règlementation, la répartition de la ressource etc…) mais aussi sur les questions plus locales. La plupart des communes de la Communauté de Communes du Pays de la Vallée des Gaves (CCPVG) ont une gestion en régie municipale. A l’horizon 2026 la CCPVG devra effectivement prendre en charge la gestion de l’eau (ressource, assainissement). Quelle sera l’option choisie par cette collectivité : régie ou délégation de service public concédée à une entité privée ? Le Café Repaire du 3 novembre propose de se pencher concrètement sur la recherche d’informations auprès des élus qui auront la responsabilité de ce choix, et donc de parvenir à une organisation collective par atelier ou thème avant qu’il ne soit trop tard pour participer au choix et décisions de la CCPVG. Si cette question de la possible privatisation de la gestion de l’eau vous inquiète, venez nous retrouver pour allier nos forces..

The café repaire held on June 2 shed light on water issues in general (public and private management, regulations, resource allocation, etc.) and on more local issues. Most of the communes in the Communauté de Communes du Pays de la Vallée des Gaves (CCPVG) are managed on a municipal basis. By 2026, the CCPVG will be responsible for water management (resources, sanitation). Which option will it choose: public service management or public service delegation to a private entity? The Café Repaire on November 3 proposes to take a concrete look at the information to be sought from the elected representatives who will be responsible for this choice, and thus to achieve a collective organization by workshop or theme before it’s too late to participate in the choice and decisions of the CCPVG. If you’re concerned about the possible privatization of water management, come and join us to join forces.

El café repaire celebrado el 2 de junio arrojó luz sobre los problemas del agua en general (gestión pública y privada, normativa, distribución de los recursos hídricos, etc.) y sobre cuestiones más locales. La mayoría de los municipios de la Communauté de Communes du Pays de la Vallée des Gaves (CCPVG) son de gestión municipal. En 2026, la CCPVG tendrá que hacerse cargo de la gestión del agua (recursos, saneamiento). ¿Qué opción elegirá este ente local: gestión del servicio público o delegación del servicio público adjudicado a una entidad privada? El Café Repaire del 3 de noviembre nos propone informarnos concretamente ante los representantes elegidos que serán responsables de esta elección, y así organizarnos colectivamente por talleres o temas antes de que sea demasiado tarde para participar en la elección y las decisiones de la CCPVG. Si te preocupa la posible privatización de la gestión del agua, ven y únete a nosotros para que podamos aunar fuerzas.

Das Café Repaire am 2. Juni hatte Einblicke in die Wasserproblematik im Allgemeinen (öffentliche und private Verwaltung, Vorschriften, Verteilung der Ressourcen usw.), aber auch in eher lokale Fragen gegeben. Die meisten Gemeinden der Communauté de Communes du Pays de la Vallée des Gaves (CCPVG) werden in kommunaler Regie verwaltet. Bis 2026 muss die CCPVG tatsächlich die Wasserverwaltung (Ressource, Abwasserentsorgung) übernehmen. Welche Option wird diese Gebietskörperschaft wählen: Regiebetrieb oder Übertragung einer öffentlichen Dienstleistung an eine private Einrichtung? Das Café Repaire am 3. November schlägt vor, sich konkret mit der Informationsbeschaffung bei den gewählten Vertretern zu befassen, die für diese Wahl verantwortlich sein werden, und somit eine kollektive Organisation nach Workshops oder Themen zu erreichen, bevor es zu spät ist, um an der Wahl und den Entscheidungen der CCPVG teilzunehmen. Wenn Sie die Frage der möglichen Privatisierung der Wasserversorgung beunruhigt, treffen Sie sich mit uns, um unsere Kräfte zu bündeln.

