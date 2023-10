Spectacle jeune public : Le facteur Tadjiguin AUCUN Aucun, 27 octobre 2023, Aucun.

En plein cœur des vacances, le Tiers Lieu d’Azun vous invite en famille pour un voyage poético musical sur les routes de la Tadjiguinie, au pays d’une oralité sans dessus-dessous. De nombreuses histoires pour partir à la rencontre du grand Boustrophédon, de la tribu des Gros-Mots ou de la redoutable tribu des Motstiques. Le langage est ici soumis à rude épreuve, les mots deviennent des clowns rigolos, car oui on peut s’amuser avec notre belle langue ! En Tadjiguinie on soigne aussi les mots grâce à la musique, orgue de barbarie, tambourin, chant, guitare accompagnent ce voyage.Le conte est mis en musique en live . Simon fait découvrir son magnifique orgue de Barbarie, sa magnifique voix et alterne divers instruments..

Right in the middle of the vacation season, Le Tiers Lieu d’Azun invites you and your family on a poetic-musical journey along the roads of Tajiguinia, to the land of oral tradition. A host of stories will take you on a journey to meet the great Boustrophédon, the Gros-Mots tribe and the fearsome Motstiques tribe. Language is put to the test here, and words become funny clowns, because yes, we can have fun with our beautiful language! In Tajiguinia, words are also treated to music, with barrel organ, tambourine, vocals and guitar accompanying this journey. Simon plays his magnificent barrel organ, his magnificent voice and alternates between various instruments.

En plenas fiestas, el Tiers Lieu d’Azun le invita a usted y a su familia a realizar un viaje poético y musical por los caminos de Tajiguinia, al país de las tradiciones orales puestas patas arriba. Un sinfín de historias le llevarán a conocer al gran Boustrophédon, a la tribu de los Gros-Mots y a la temible tribu de los Motstiques. El lenguaje se pone aquí a prueba, y las palabras se convierten en divertidos payasos, porque sí, ¡podemos divertirnos con nuestra hermosa lengua! En Tajiguinia, las palabras también se convierten en música, con el organillo, la pandereta, la voz y la guitarra acompañando este viaje. Simon toca su magnífico organillo, su magnífica voz y alterna diferentes instrumentos.

Mitten in der Ferienzeit lädt der Tiers Lieu d’Azun Sie und Ihre Familie zu einer poetisch-musikalischen Reise auf den Straßen Tadschiginiens ein, im Land einer Mündlichkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt. In zahlreichen Geschichten begegnen Sie dem großen Boustrophédon, dem Stamm der Gros-Mots oder dem gefürchteten Stamm der Motstiques. Die Sprache wird hier auf eine harte Probe gestellt, die Wörter werden zu lustigen Clowns, denn ja, man kann sich mit unserer schönen Sprache amüsieren! In Tadschikistan pflegt man die Wörter auch mit Hilfe der Musik: Drehorgel, Tamburin, Gesang und Gitarre begleiten diese Reise. Das Märchen wird live vertont. Simon zeigt seine wunderschöne Drehorgel, seine wunderbare Stimme und wechselt zwischen verschiedenen Instrumenten.

