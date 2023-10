Théâtre forum : parentalité et activité enfants AUCUN Aucun, 22 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité organisé par la Caisse des Allocations Familiales, le Tiers Lieu d’Azun et la compagnie Diagonale vous invitent à un temps d’échange entre parents sur le thème « Parentalité et Liberté » : Est-on libre en étant parent ? C’est quoi être un parent libre pour vous ? Pour les parents: spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour du thème « Liberté et Parentalité ». En parallèle, une garde d’enfants sera proposée avec une animation loisirs créatifs pour les enfants à partir de 3 ans. (places limitées à 16 enfants). Qu’est-ce que le théâtre forum: spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème, en l’occurrence : « Liberté et Parentalité ». Nous mettons en scène des situations avec une problématique récurrente qui résonne avec ce que vivent les gens du public, puis, les scènes se rejouent, avec cette fois-ci la participation du public pour proposer d’améliorer la situation. Cela provoque le débat et l’échange..

2023-10-22 16:00:00

Tiers lieu d'Azun

65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the parenting fortnight organized by the Caisse des Allocations Familiales, the Tiers Lieu d’Azun and the Diagonale company invite you to a time of exchange between parents on the theme of « Parentality and Freedom »: Is being a parent free? What does being a free parent mean to you? For parents: an interactive theater show that uses theatrical play to encourage discussion and reflection on the theme of « Freedom and Parenthood ». At the same time, childcare will be offered with a creative leisure activity for children aged 3 and over (places limited to 16 children). What is forum theater: an interactive theatrical performance that uses theatrical play to encourage discussion and reflection on a theme, in this case « Freedom and Parenthood ». We stage situations with a recurring problem that resonates with what people in the audience are experiencing, then replay the scenes, this time with audience participation to suggest ways of improving the situation. This provokes debate and exchange.

En el marco de la quincena de la paternidad organizada por la Caisse des Allocations Familiales, el Tiers Lieu d’Azun y la sociedad Diagonale le invitan a un debate entre padres sobre el tema « Paternidad y libertad »: ¿Ser padre o madre es libre? ¿Qué significa para usted ser un padre libre? Para los padres: espectáculo teatral interactivo que, a través del juego teatral, fomenta el debate y la reflexión sobre el tema « Libertad y paternidad ». Al mismo tiempo, habrá servicio de guardería con una actividad de ocio creativo para niños a partir de 3 años (plazas limitadas a 16 niños). Qué es el teatro foro: un espectáculo de teatro interactivo que utiliza el juego teatral para hacer que la gente hable y piense sobre un tema, en este caso « Libertad y paternidad ». Se escenifican situaciones con un problema recurrente que coincide con lo que viven los espectadores, y luego se repiten las escenas, esta vez con la participación del público para sugerir formas de mejorar la situación. Esto provoca debate y discusión.

Im Rahmen der von der Caisse des Allocations Familiales organisierten zwei Wochen der Elternschaft laden der Tiers Lieu d’Azun und die Compagnie Diagonale Sie zu einem Austausch unter Eltern zum Thema « Elternschaft und Freiheit » ein: Ist man als Elternteil frei? Was bedeutet es für Sie, ein freier Elternteil zu sein? Für die Eltern: Eine interaktive Theateraufführung, die durch das Theaterspiel zum Sprechen und Nachdenken über das Thema « Freiheit und Elternschaft » anregt. Parallel dazu wird eine Kinderbetreuung mit kreativen Freizeitangeboten für Kinder ab 3 Jahren angeboten (die Plätze sind auf 16 Kinder begrenzt). Was ist Forumtheater: Eine interaktive Theateraufführung, die durch das Theaterspiel zum Sprechen und Nachdenken über ein Thema anregt, in diesem Fall: « Freiheit und Elternschaft ». Wir inszenieren Situationen mit einer wiederkehrenden Problematik, die mit dem übereinstimmt, was die Menschen im Publikum erleben. Dann werden die Szenen erneut gespielt, diesmal mit Beteiligung des Publikums, um Vorschläge zur Verbesserung der Situation zu machen. Dadurch wird eine Debatte und ein Austausch angeregt.

