Atelier explorer la voix AUCUN Aucun, 20 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Explorer la voix : voix parlées, voix chantées, voix écoutées. Naturelle, apaisante, belle, rauque, posée, douce, inaudible, crispante, froide, mielleuse, d’or, projetée, cristalline, ferme, caressante… on souffle ! Hélène, comédienne, chanteuse, et psychomotricienne vous guidera dans ce travail d’exploration de la voix. On se risque ensemble vers des territoires toujours nouveaux, toujours à construire. On cherche l’équilibre du geste vocal et l’aisance de l’expression. Généralement, on rit assez vite. On écoute. On recommence, toujours un peu ailleurs. Atelier ouvert à tou.te.s, car nous utilisons tou.te.s notre voix au quotidien, que vous ayez l’habitude de la travailler ou pas, chanteur.se.s ou simple curieux.ses de l’exploration vocale..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Explore the voice: spoken voice, sung voice, listened-to voice. Natural, soothing, beautiful, husky, calm, soft, inaudible, tense, cold, honeyed, golden, projected, crystalline, firm, caressing? we breathe! Hélène, actress, singer and psychomotricist, will guide you in this exploration of the voice. Together, we’ll venture into ever-new territory, always under construction. We look for balance in vocal gesture and ease of expression. We generally laugh quite quickly. We listen. We start again, always a little elsewhere. This workshop is open to all, as we all use our voices on a daily basis, whether you’re a singer or just curious about vocal exploration.

Explorar la voz: voz hablada, voz cantada, voz escuchada. Natural, tranquilizadora, bella, ronca, tranquila, suave, inaudible, tensa, fría, melosa, dorada, proyectada, cristalina, firme, acariciadora… ¡respiramos! Hélène, actriz, cantante y psicomotricista, le guiará en esta exploración de la voz. Juntos, nos aventuraremos en nuevos territorios, siempre nuevos para nosotros. Buscaremos el equilibrio del gesto vocal y la facilidad de expresión. Por lo general, nos reímos rápidamente. Escuchamos. Volvemos a empezar, siempre un poco más allá. Este taller está abierto a todo el mundo, porque todos utilizamos la voz a diario, tanto si estás acostumbrado a trabajar con ella como si no, si eres cantante o simplemente sientes curiosidad por la exploración vocal.

Die Stimme erforschen: gesprochene Stimmen, gesungene Stimmen, gehörte Stimmen. Natürlich, beruhigend, schön, rau, ruhig, sanft, unhörbar, knirschend, kalt, honigsüß, golden, projiziert, kristallklar, fest, streichelnd… wir pusten! Hélène, Schauspielerin, Sängerin und Psychomotorikerin, wird Sie bei der Erforschung Ihrer Stimme begleiten. Gemeinsam wagen wir uns auf immer neues Terrain, das es zu erkunden gilt. Wir suchen nach dem Gleichgewicht der stimmlichen Gesten und der Leichtigkeit des Ausdrucks. In der Regel wird schnell gelacht. Man hört zu. Man fängt neu an, immer ein bisschen anderswo. Der Workshop ist offen für alle, denn wir alle benutzen unsere Stimme im Alltag, ob Sie nun Erfahrung mit der Arbeit an der Stimme haben oder nicht, ob Sie Sänger sind oder einfach nur neugierig auf die Erforschung der Stimme.

Mise à jour le 2023-09-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65