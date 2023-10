Soirée quizz AUCUN Aucun, 13 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Venez jouer entre amis ou en famille pour répondre aux drôles de questions des bénévoles du café ! 3 séries de 10 questions + 1 blind test musique. Venez tester vos connaissances en équipe et dans la bonne humeur. Vous pouvez aussi simplement passer prendre un verre et profiter de l’ambiance !.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and play with friends or family to answer the funny questions asked by the café’s volunteers! 3 series of 10 questions + 1 music blind test. Come and test your knowledge as a team in good spirits. Or just drop in for a drink and enjoy the atmosphere!

Ven a jugar con tus amigos o tu familia para responder a las divertidas preguntas que te harán los voluntarios del café 3 series de 10 preguntas + 1 prueba musical a ciegas. Ven a poner a prueba tus conocimientos en equipo y con buen humor. También puede venir a tomar algo y disfrutar del ambiente

Spielen Sie mit Freunden oder der Familie, um die lustigen Fragen der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Cafés zu beantworten! 3 Runden mit je 10 Fragen + 1 Musik-Blindtest. Testen Sie Ihr Wissen im Team und in guter Stimmung. Sie können auch einfach auf ein Getränk vorbeikommen und die Atmosphäre genießen!

Mise à jour le 2023-09-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65