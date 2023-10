Troc de fringues AUCUN Aucun, 6 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du Festival (presque) Zéro Déchets 65, le Tiers Lieu d’Azun vous propose un troc de vêtements et textiles. Faites de l’espace dans vos placards et venez troquer avec d’autres habitant.e.s des vallées. Une belle occasion de trouver dans les dressings des autres des petites pépites, le tout dans un principe d’échange et d’entière gratuité. Un temps convivial pour lutter contre le gaspillage et la fast fashion. Pas de réservation. Tables à disposition. Chacun.e repart avec les vêtements amenés à la fin de l’échange. Vêtements homme, femme, enfants et textile variés..

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 . .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Festival (presque) Zéro Déchets 65, the Tiers Lieu d’Azun is organizing a clothing and textile swap. Make space in your closets and come barter with other valley residents. It’s a great opportunity to find little nuggets in other people’s wardrobes, all free of charge. A convivial time to fight against waste and fast fashion. No reservations required. Tables available. Everyone leaves with the clothes they’ve brought with them at the end of the exchange. Men’s, women’s, children’s clothing and various textiles.

En el marco del Festival (presque) Zéro Déchets 65, el Tiers Lieu d’Azun organiza un intercambio de ropa y textiles. Haga sitio en su armario y venga a hacer trueques con otros habitantes de los valles. Es una gran oportunidad para encontrar pequeñas pepitas de ropa en los armarios de otras personas, todo gratis. Es una forma divertida de luchar contra el despilfarro y la moda rápida. No es necesario reservar. Mesas disponibles. Todo el mundo se va con la ropa que ha traído al final del intercambio. Ropa de hombre, mujer, niño y textil diverso.

Im Rahmen des Festivals (fast) Null Abfall 65 bietet Ihnen der Tiers Lieu d’Azun einen Tauschhandel für Kleidung und Textilien an. Schaffen Sie Platz in Ihren Schränken und tauschen Sie mit anderen Bewohnern der Täler. Eine gute Gelegenheit, in den Kleiderschränken der anderen kleine Nuggets zu finden, und das alles auf der Basis von Tausch und völlig kostenlos. Eine gesellige Zeit, um gegen Verschwendung und Fast Fashion zu kämpfen. Es ist keine Reservierung erforderlich. Tische stehen zur Verfügung. Jede/r nimmt die mitgebrachten Kleidungsstücke am Ende der Tauschaktion mit nach Hause. Herren-, Damen- und Kinderkleidung sowie verschiedene Textilien.

