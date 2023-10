Cours d’occitan débutant AUCUN Aucun, 5 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Tous les jeudis, venez suivre les cours d’occitan de Myriam, pour apprendre les bases d’era lenga nosta..

2023-10-05 18:00:00 fin : 2023-10-26 19:00:00. .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Thursday, join Myriam’s Occitan classes to learn the basics of era lenga nosta.

Ven a las clases de occitano de Myriam todos los jueves y aprende los fundamentos de la era lenga nosta.

Jeden Donnerstag können Sie an Myriams Okzitanischunterricht teilnehmen, um die Grundlagen von era lenga nosta zu lernen.

