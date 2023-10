Rencontre d’information EPI AUCUN Aucun, 4 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Une nouvelle rencontre de présentation et d’inscription vous est proposée pour rejoindre l’Epi comme Aucun. Vous pourrez y rencontrer l’équipe de bénévoles, découvrir le projet en détail, comprendre le fonctionnement de l’épicerie, faire part de vos préférences concernant les produits commandés et surtout vous inscrire comme adhérent.e et comme bénévole parmi les différentes commissions..

2023-10-04 20:30:00 fin : 2023-10-04 . .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



A new presentation and registration meeting is now open for you to join l’Epi as None. You’ll be able to meet the team of volunteers, find out more about the project, understand how the grocery store works, share your preferences regarding the products you order and, above all, register as a member and volunteer on the various committees.

Se está organizando una nueva reunión de presentación e inscripción para que te unas a l’Epi como None. Podrás conocer al equipo de voluntarios, saber más sobre el proyecto, entender cómo funciona la tienda, compartir tus preferencias sobre los productos que pides y, sobre todo, inscribirte como socio y voluntario en los distintos comités.

Ein neues Treffen zur Vorstellung und Anmeldung wird Ihnen angeboten, um dem Epi als Keiner beizutreten. Dort können Sie das ehrenamtliche Team kennenlernen, das Projekt im Detail kennenlernen, die Funktionsweise des Lebensmittelladens verstehen, Ihre Präferenzen bezüglich der bestellten Produkte mitteilen und sich vor allem als Mitglied und ehrenamtlicher Helfer in den verschiedenen Kommissionen eintragen lassen.

