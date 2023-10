Les mercredis du fil AUCUN Aucun, 4 octobre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Tous les mercredis, pour les tricoteuses, les brodeurs, les crocheteuses et les papoteurs en tout genre..

2023-10-04 10:00:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

AUCUN Tiers lieu d’Azun

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Wednesday, for knitters, embroiderers, crocheters and papoteurs of all kinds.

Todos los miércoles, para tejedores, bordadores, ganchilleros y papoteadores de todo tipo.

Jeden Mittwoch für Strickerinnen, Stickerinnen, Häklerinnen und Plauderer aller Art.

Mise à jour le 2023-09-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65