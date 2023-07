Patrimoine en visite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine AUCUN Aucun, 16 septembre 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Brigitte BELLOCQ, guide conférencière vous propose une visite du village d’Aucun « Au cœur d’un village montagnard, découverte des moulins du Boularic ». Laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu du Val d’Azun. Balade jusqu’au site des anciens moulins, dans un village qui a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

AUCUN RDV devant l’église

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the European Heritage Days, Brigitte BELLOCQ, guide-lecturer, offers you a tour of the village of Aucun « In the heart of a mountain village, discover the Boularic mills ». Let yourself be seduced by this former capital of the Val d’Azun. Stroll to the site of the old mills, in a village that has preserved the traces of a traditional pastoral society.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Brigitte BELLOCQ, guía y conferenciante, le propone un recorrido por el pueblo de Aucun « En el corazón de un pueblo de montaña, descubra los molinos de Boularic ». Déjese seducir por esta antigua capital del Val d’Azun. Pasee hasta el emplazamiento de los antiguos molinos, en un pueblo que ha sabido conservar las huellas de una sociedad pastoril tradicional.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen Brigitte BELLOCQ, Fremdenführerin, einen Besuch des Dorfes Aucun an: « Au c?ur d’un village montagnard, découverte des moulins du Boularic » (Im Herzen eines Bergdorfes, Entdeckung der Mühlen von Boularic). Lassen Sie sich von diesem ehemaligen Hauptort des Val d’Azun verzaubern. Wandern Sie bis zum Standort der alten Mühlen in einem Dorf, das die Spuren einer traditionellen Hirtengesellschaft bewahrt hat.

