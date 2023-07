Patrimoine en visite : « Aucun, au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé » AUCUN Aucun, 16 août 2023, Aucun.

Aucun,Hautes-Pyrénées

En Val d’Azun, laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu de la vallée. Il a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle. Son bâti, son environnement et son église y sont remarquables..

2023-08-16 17:00:00

AUCUN RDV devant l’église

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



In Val d’Azun, let yourself be seduced by this former chief town of the valley. It has kept the traces of a traditional pastoral society. Its buildings, its environment and its church are remarkable.

En el Val d’Azun, déjese seducir por esta antigua capital del valle. Ha conservado las huellas de una sociedad pastoril tradicional. Destacan sus edificios, su entorno y su iglesia.

Lassen Sie sich im Val d’Azun von diesem ehemaligen Hauptort des Tals verzaubern. Er hat die Spuren einer traditionellen Hirtengesellschaft bewahrt. Seine Gebäude, seine Umgebung und seine Kirche sind bemerkenswert.

