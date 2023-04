Soirée concert avec le groupe Fouad, Pierrot et surprise AUCUN Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Soirée concert avec le groupe Fouad, Pierrot et surprise AUCUN, 7 août 2023, Aucun. Venez passer un moment festif et gourmand au foodtruck La Po’Potes, animé par Mango Social Club, avec repas chaud..

Come spend a festive and greedy moment at the foodtruck La Po’Potes, animated by Mango Social Club, with hot meal. Ven a disfrutar de un momento festivo y gourmet en el foodtruck La Po’Potes, organizado por Mango Social Club, con comida caliente. Verbringen Sie einen festlichen und kulinarischen Moment im Foodtruck La Po’Potes, der von Mango Social Club unterhalten wird, mit einer warmen Mahlzeit. Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

