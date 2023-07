« L’intelligeance des arbres » de Julia Dordel et Guido Tölke (2017) AUCUN Aucun, 26 juillet 2023, Aucun.

Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les arbres et les forêts. Échange sur le film avec un garde du Parc national et Xavier de Muyser de l’association A.R.B.R.E.S..

This documentary shows the meticulous and fascinating work carried out by scientists to understand the interactions between trees, and the consequences of this discovery. This knowledge will change the way you look at life, trees and forests. Discuss the film with a National Park warden and Xavier de Muyser from the A.R.B.R.E.S. association.

Este documental muestra el meticuloso y fascinante trabajo realizado por los científicos para comprender las interacciones entre los árboles, y las consecuencias de este descubrimiento. Este conocimiento cambiará tu forma de ver la vida, los árboles y los bosques. Comente la película con un guarda del Parque Nacional y con Xavier de Muyser, de la asociación A.R.B.R.E.S.

Diese Dokumentation zeigt die sorgfältige und spannende Arbeit der Wissenschaftler, die notwendig ist, um die Interaktionen zwischen den Bäumen zu verstehen, sowie die Folgen dieser Entdeckung. Dieses Wissen wird Ihren Blick auf das Lebendige, die Bäume und die Wälder verändern. Austausch über den Film mit einem Ranger des Nationalparks und Xavier de Muyser von der Vereinigung A.R.B.R.E.S.

