Sans Vous J’pourrais Pas ! solo collectif de cirque de rue à vélo. Du cirque pour point de départ et pour prétexte, et surtout une envie de contact, de lien, de faire ensemble…

Au Tiers Lieu d’Azun – Buvette sur place.

Dès 19h : Restauration et buvette à La Po’Potes ! (Assiette de Saucisses Porc Noir de Bigorre, frites, salade OU Salad Bowl veggie : 14€. sur réservation obligatoire au 06 79 15 48 15).

A la Place Saint Félix

Dès 19h : Exposition de vélos anciens et historiques et visite du musée du Lavedan ouvert dès 14h pour l’occasion ! Découvrez les vélos et un des lieux de tournage du film projeté ce même soir.

Au Musée Montagnard du Lavedan

20h45 : Lecture. Eugène Christophe, premier Maillot Jaune du Tour de France.

Au Musée Montagnard du Lavedan

21h30: Projection. Le Vieux Gaulois et sa petite reine. Découvrez le destin unique d’Eugène Christophe, premier Maillot Jaune de l’histoire du Tour en 1913. Les Pyrénées et le village d’Aucun sont à l’écran ! Avec la présence d’un des acteurs du film qui nous partagera quelques secrets de tournage. Plongez dans l’histoire du Tour et de ses légendes.

A la salle des fêtes d’Aucun. Buvette sur place.

Evènement gratuit.

En cas de pluie repli du spectacle et du repas à la salle des fêtes.

https://fb.me/e/g5JT1HVsb.

AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sans Vous J?pourrais Pas! solo collective street circus by bike. Circus as a starting point and pretext, and above all a desire for contact, links and doing things together?

At Tiers Lieu d?Azun – Refreshment bar on site.

From 7pm: Catering and refreshments at La Po?Potes! (Assiette de Saucisses Porc Noir de Bigorre, frites, salade OR Salad Bowl veggie: 14?. reservation required on 06 79 15 48 15).

At Place Saint Félix

From 7pm: Exhibition of vintage and historic bicycles and visit to the Musée du Lavedan, open from 2pm for the occasion! Discover the bikes and one of the filming locations for the film being shown that evening.

At the Musée Montagnard du Lavedan

8:45pm: Lecture. Eugène Christophe, first Tour de France Yellow Jersey.

At the Musée Montagnard du Lavedan

9:30pm: Screening. Le Vieux Gaulois et sa petite reine. Discover the unique destiny of Eugène Christophe, the first Yellow Jersey rider in the history of the Tour in 1913. The Pyrenees and the village of Aucun are on screen! One of the film?s actors will be on hand to share some of his secrets. Immerse yourself in the history of the Tour and its legends.

At the village hall in Aucun. Refreshments on site.

Free event.

In case of rain, the show and meal will take place in the village hall.

https://fb.me/e/g5JT1HVsb

Sans Vous J?pourrais Pas ! solo circo colectivo de calle en bicicleta. El circo como punto de partida y pretexto, y sobre todo un deseo de contacto, de vínculos y de hacer cosas juntos?

En Le Tiers Lieu d’Azun – Bar de refrescos in situ.

¡A partir de las 19:00 h: Comida y refrescos en La Po?Potes! (Assiette de Saucisses Porc Noir de Bigorre, patatas fritas, ensalada O Veggie Salad Bowl: 14?. debe reservarse con antelación llamando al 06 79 15 48 15).

En la plaza Saint Félix

A partir de las 19:00 h: Exposición de bicicletas antiguas e históricas y visita al Musée du Lavedan, ¡abierto desde las 14:00 h para la ocasión! Descubra las bicicletas y uno de los lugares donde se rodó la película.

En el Museo Montagnard du Lavedan

20.45 h: Lectura. Eugène Christophe, primer maillot amarillo del Tour de Francia.

En el museo Montagnard du Lavedan

21.30 h: Proyección. El Viejo Galo y su pequeña reina. Descubra el destino único de Eugène Christophe, primer corredor con maillot amarillo de la historia del Tour en 1913. Los Pirineos y el pueblo de Aucun en pantalla Uno de los actores de la película compartirá con usted algunos secretos del rodaje. Sumérjase en la historia del Tour y sus leyendas.

En el ayuntamiento de Aucun. Refrescos in situ.

Evento gratuito.

En caso de lluvia, el espectáculo y la comida se celebrarán en la sala del pueblo.

https://fb.me/e/g5JT1HVsb

Sans Vous J?pourrais Pas! Solo collectif de cirque de rue à vélo. Der Zirkus als Ausgangspunkt und Vorwand, aber vor allem die Lust auf Kontakt, Verbindung und gemeinsames Tun?

Im Tiers Lieu d’Azun – Getränke vor Ort.

Ab 19 Uhr: Essen und Trinken in La Po?Potes! (Wurstteller aus schwarzem Bigorre-Schwein, Pommes frites, Salat ODER Veggie-Salat-Bowl: 14?. Reservierung erforderlich unter 06 79 15 48 15).

Auf dem Platz Saint Félix

Ab 19 Uhr: Ausstellung alter und historischer Fahrräder und Besuch des Museums von Lavedan, das zu diesem Anlass ab 14 Uhr geöffnet ist! Entdecken Sie die Fahrräder und einen der Drehorte des Films, der am selben Abend gezeigt wird.

Im Bergmuseum von Lavedan

20.45 Uhr: Lesung. Eugène Christophe, erstes gelbes Trikot der Tour de France.

Im Musée Montagnard du Lavedan

21.30 Uhr: Filmvorführung. Der alte Gallier und seine kleine Königin. Entdecken Sie das einzigartige Schicksal von Eugène Christophe, dem ersten Träger des Gelben Trikots in der Geschichte der Tour im Jahr 1913. Die Pyrenäen und das Dorf Aucun sind auf der Leinwand zu sehen! Mit der Anwesenheit eines der Schauspieler des Films, der uns in einige Geheimnisse der Dreharbeiten einweihen wird. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Tour und ihre Legenden.

In der Festhalle von Aucun. Getränke vor Ort.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Bei Regen werden die Vorstellung und das Essen in den Festsaal verlegt.

https://fb.me/e/g5JT1HVsb

