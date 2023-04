Soirée jeux AUCUN, 28 avril 2023, Aucun.

Retour de notre soirée jeux avec de nouvelles bénévoles et de nouveaux jeux à découvrir entre ami.e.s et autour d’une de nos boissons locales. Une belle soirée pour terminer le mois d’avril dans la bonne humeur !

Soirée gratuite et ouverte à tou.te.s.

Boissons locales et petite restauration sur place.

Adhésion à prix libre..

2023-04-28 à 20:00:00

AUCUN Mairie

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Our game night is back with new volunteers and new games to discover with friends and one of our local drinks. A nice evening to end the month of April in a good mood!

Free and open to all.

Local drinks and snacks on site.

Membership at free price.

Vuelve nuestra noche de juegos con nuevos voluntarios y nuevos juegos para descubrir con los amigos y una de nuestras bebidas locales. ¡Una velada agradable para terminar el mes de abril de buen humor!

La velada es gratuita y está abierta a todos.

Bebidas locales y aperitivos in situ.

Afiliación gratuita.

Unser Spieleabend findet wieder statt, mit neuen Freiwilligen und neuen Spielen, die Sie mit Ihren Freunden und bei einem unserer lokalen Getränke entdecken können. Ein schöner Abend, um den April in guter Stimmung ausklingen zu lassen!

Der Abend ist kostenlos und offen für alle.

Lokale Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mitgliedschaft zum Nulltarif.

