Assistance numérique AUCUN, 1 avril 2023, Aucun.

Tous les mardis…Des rendez-vous d’assistance numérique individuels sont proposés par le Tiers lieu d’Azun le mardi de 14h à 17h à l’espace coworking au dessus de la mairie d’Aucun.

Ces sessions individuelles de 1h30 sur RDV sont dédiées à:

-la découverte de l’ordinateur et d’Internet

-la prise en main et navigation sur smartphone et tablette

-le déblocage individuel sur des besoins numériques ponctuels et spécifiques.

Gratuit.

Infos et inscriptions auprès de Céline.

2023-04-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

AUCUN Mairie

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every tuesday…Individual digital assistance appointments are proposed by the Tiers lieu d?Azun on tuesday from 2pm to 5pm at the coworking space above the town hall of Aucun.

These individual sessions of 1h30 on appointment are dedicated to:

-the discovery of the computer and the Internet

-learning how to use and navigate a smartphone or tablet

-the individual unlocking of specific digital needs.

Free of charge.

Information and registration with Céline

Todos los martes…La asociación Tiers lieu d’Azun ofrece encuentros individuales de asistencia digital los martes de 14:00 a 17:00 horas en el espacio de coworking situado encima del ayuntamiento de Aucun.

Estas sesiones individuales de 1h30 con cita previa están dedicadas a:

-descubrir el ordenador e Internet

-familiarizarse y navegar con el smartphone y la tableta

-el desbloqueo individual de necesidades digitales específicas.

Gratuitas.

Información e inscripción con Céline

Jeden Dienstag…Individuelle Termine zur digitalen Unterstützung werden vom Tiers lieu d’Azun dienstags von 14 bis 17 Uhr im Coworking Space über dem Rathaus von Aucun angeboten.

Diese individuellen, 1,5-stündigen Sitzungen mit Terminvereinbarung sind folgenden Themen gewidmet:

-entdeckung des Computers und des Internets

-einführung und Navigation auf Smartphones und Tablets

-individuelle Deblockierung von punktuellen und spezifischen digitalen Bedürfnissen.

Kostenlos.

Infos und Anmeldungen bei Céline

Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65