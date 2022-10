Business Connect Cybersécurité aucun, 10 novembre 2022, Aucun.

Le Village by CA Finistère, en collaboration avec le Village by CA Ille-et-Vilaine et le Village by CA Atlantique Vendée lancent une édition dédiée à la cybersécurité !

Votre startup bouscule le secteur de la Cybersécurité ?

Vous avez jusqu’au 02 novembre 2022 pour vous inscrire

à cet événement 100% digital

Une journée d’échange et de rencontres business 100% en ligne, entre start-up et entreprises, autour de solutions de cybersécurité pour répondre aux enjeux stratégiques que cela représente au sein des entreprises, quelle que soit leur taille : outils, dispositifs sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies pour protéger les personnes et les entreprises.

Format :

Des speed-meetings de 15 minutes organisés en live en visioconférence sur la plateforme We Connect.

Planning :

– Jusqu’au 02 novembre 2022 : Inscription à l’évènement

– Du 03 novembre au 08 novembre 2022 : Choix des interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer et matching via la plateforme

– 09 novembre 2022 : Réception de votre planning personnalisé pour l’évènement

– 10 novembre – Jour J : Connectez-vous sur la plateforme WE CONNECT aux heures de rendez-vous depuis chez vous ou votre entreprise

Inscription :

L’inscription à cet évènement est payant pour les entreprises et start-up extérieures au réseau des Villages by CA : 35€ HT/participant.

Pour les entreprises partenaires et start-up de la communauté des Villages by CA, cet évènement est gratuit. Prenez contact avec votre Village de rattachement.

Pour toute question sur cet évènement, vous pouvez contacter l’équipe du Village by CA Finistère : fanny.guegan@levillagebyca.com.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !



