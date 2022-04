Auchy mon Amour Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin Catégorie d’évènement: Auchy-lès-Hesdin

Auchy mon Amour Auchy-lès-Hesdin, 24 avril 2022, Auchy-lès-Hesdin. Auchy mon Amour Médiathèque Auchy-lès-Hesdin

–

Médiathèque Auchy-lès-Hesdin Pas-de-Calais Auchy-lès-Hesdin Ce samedi 30 avril, venez découvrir photographies, lectures et musiques amoureuses par Matthieu Brard et Yves Vandenbussche artistes CLEA !

Entrée offerte. culturepatrimoinetourisme@7vallees-comm.fr https://www.7vallees-comm.fr/ Ce samedi 30 avril, venez découvrir photographies, lectures et musiques amoureuses par Matthieu Brard et Yves Vandenbussche artistes CLEA !

Entrée offerte. Médiathèque Auchy-lès-Hesdin

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Auchy-lès-Hesdin Autres Lieu Auchy-lès-Hesdin Adresse Médiathèque Ville Auchy-lès-Hesdin lieuville Médiathèque Auchy-lès-Hesdin

Auchy mon Amour Auchy-lès-Hesdin 2022-04-24 was last modified: by Auchy mon Amour Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 24 avril 2022

Auchy-lès-Hesdin