RANDONNÉE DU 1ER MAI – LES BOUCLES DE LA VENDÉE Chaix, 1 mai 2023, Auchay-sur-Vendée.

23ème édition des Boucles de la Vendée. Distances proposées à pieds : 24, 18, 12, 8 km et 3kms parcours pour mobilité. Distance en VTT : 28 et 42 km..

Chaix Salle des fêtes

Auchay-sur-Vendée 85200 Vendée Pays de la Loire



23rd edition of the Boucles de la Vendée. Distances proposed on foot: 24, 18, 12, 8 km and 3kms course for mobility. Mountain bike distance : 28 and 42 km.

23ª edición de las Boucles de la Vendée. Distancias a pie: 24, 18, 12, 8 km y 3kms para movilidad. Distancias en bicicleta de montaña: 28 y 42 km.

23. Ausgabe der « Boucles de la Vendée ». Angebotene Distanzen zu Fuß: 24, 18, 12, 8 km und 3kms Parcours für Mobilität. Strecken mit dem Mountainbike: 28 und 42 km.

