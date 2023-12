Atelier Biscuits de Noël Auchan Supermarché Luneray, 16 décembre 2023 11:00, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Votre supermarché propose un atelier préparation et décoration biscuits de Noël.

Le Samedi 16 décembre, de 10h à 11h et de 11h à 12h

Si vous souhaitez vous inscrire rendez-vous à l’accueil de votre magasin !.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

Auchan Supermarché rue de la république

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Your supermarket is offering a Christmas cookie preparation and decoration workshop.

Saturday December 16, 10am to 11am and 11am to 12pm

If you’d like to sign up, please go to your store’s reception desk!

Tu supermercado ofrece un taller de preparación y decoración de galletas navideñas.

Sábado 16 de diciembre, de 10.00 a 11.00 h. y de 11.00 a 12.00 h

Si quieres apuntarte, acércate a la recepción de tu supermercado

Ihr Supermarkt bietet einen Workshop zur Vorbereitung und Dekoration von Weihnachtsplätzchen an.

Am Samstag, den 16. Dezember, von 10 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 Uhr

Wenn Sie sich anmelden möchten? Melden Sie sich am Empfang Ihres Supermarkts!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux