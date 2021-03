Auch, Ville Nature Promenade Claude-Desbons, 5 juin 2021-5 juin 2021, Auch.

Auch, Ville Nature

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Promenade Claude-Desbons

La promenade des berges du Gers (baptisée Promenade Claude-Desbons, du nom du maire qui a œuvré à sa création en 2000) est une voie verte de communication réservée aux déplacements non motorisés, intégrant et valorisant l’environnement et le patrimoine architectural de la ville. La promenade jalonne la rivière Gers du Sud au Nord et communique avec les différents secteurs de la ville. Elle commence à proximité du stade du Moulias où de magnifiques cyprès chauves et leurs racines aériennes (pneumatophores) évoluent dans une ripisylve luxuriante ponctuée de nombreuses espèces herbacées et où des platanes centenaires laissés en port libre attirent l’attention. Une passerelle dessert l’île Saint Martin, parc orné de Frênes de Pennsylvanie, de chênes Verts, et de quelques érables. Des massifs d’arbustes viennent embellir cet espace : abelias, saules arbustifs, saules crevette et viornes. Un autre petit parc appelé Amiral-Bugard où se côtoient d’autres séquences végétales : cèdres, tulipiers de Virginie, érables, tilleuls, frênes et arbustes, et une zone de végétation luxuriante, réservoir de biodiversité. Tout au long de cette voie verte, collections de cornouillers de différentes couleurs.

Espaces végétaux écologiques

Visites commentées par le service Environnement et les naturalistes à la découverte de différents lieux labellisés Espace végétal écologique et refuges LPO, samedi et dimanche à 10 h et 15 h.

Auch vue du Gers

samedi 5 juin à 15h, par un guide-conférencier

RV au pied de l’escalier monumental, boulevard Sadi-Carnot

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir les principaux édifices érigés sur les rives du Gers de l’époque gallo-romaine au XIXe siècle : ancien hôpital Pasteur, prieuré Saint-Orens, couvent des Jacobins et escalier monumental n’auront plus de secrets pour vous. Plongez dans l’histoire de cette rivière aux crues redoutables et profitez du magnifique panorama sur le chevet de la cathédrale !

Durée : environ 1h30.

Accès libre et gratuit,

La nature en ville

Sur la promenade Claude-Desbons, à proximité de la caserne Espagne et du parking du Circa, présentation par la municipalité et ses partenaires naturalistes des actions engagées dans la préservation et la valorisation de la biodiversité et de manière plus vaste du patrimoine communal. Échanges sur les différentes thématiques de nature, jardinage, choix de plantes la réduction des déchets, dimanche à 9 h 30.

Les zones humides

Découverte de la vie des zones humides avec des spécialiste de ces domaines : rivière, prairies, arbres, oiseaux et insectes.

A la découverte de la nature en ville

