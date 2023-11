Ensemb7e – Chapelier Fou DOME DE GASCOGNE, 25 novembre 2023, AUCH.

Ensemb7e – Chapelier Fou DOME DE GASCOGNE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

CIRCA – En coréalisation avec Imaj / Le Cri’Art (11067380 à 1067384 – 1067385 – 1067386) présente ce spectacle On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout. Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de musiques actuelles, dans différentes formules scéniques (solo, trio, quatuor, et même accompagné de l’Orchestre National de Metz), Chapelier Fou présente cette fois, en parallèle de ses concerts en solo, un petit ensemble de 7 musiciens pour un set intégralement acoustique. Après avoir parfois été classé sous la dénomination de « musique électronique de chambre », Chapelier Fou propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal : le bois. Au menu, un parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique mais surtout pas classique… Louis Warynski alias Chapelier Fou, violoniste et claveciniste de formation, est un artiste, un vrai. Un de ceux qui cherchent, qui tentent, qui expérimentent. Jamais là où on l’attend, il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout.Voilà maintenant douze ans qu’il bouscule régulièrement notre ouïe. Un multi-instrumentiste mutant qu’on ne serait en effet pas surpris de croiser au détour de l’univers surréaliste du conte de Lewis Carroll. Après de nombreux albums et de multiples tournées en clubs, salles et festivals de musiques actuelles, Chapelier Fou présente un petit ensemble de musique de chambre avec 7 musiciens (violon, alto, violoncelle, piano, clarinette et batterie) pour un set intégralement acoustique.Il poursuit son jeu de pistes et invente une musique de chambre électro acoustique. Alors, quand une star de la musique électro réinvente la musique de chambre, c’est tout simplement bluffant.Distribution / Programmation :Violon, bouzouki, piano, harmonium, métallophone : Chapelier Fou.Violon, harmonium : Marie Lambert.Violoncelle, harmonium, piano : Claire Moret.Alto, scie musicale, harmonium : Maxime François.Clarinette, clarinette basse : Maxime Tisserand.Piano, harmonium : Gregory Wagenheim.Batterie, percussions, harmonium, piano : Nicolas Stroebel.N° de téléphone accès PMR : 05 62 61 65 00Information d’accès : Parking gratuit sur place Chapelier Fou Ensemb7e Chapelier Fou Ensemb7e

Votre billet est ici

DOME DE GASCOGNE AUCH Allée des Arts Gers

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici