FESTIVAL MUSIQUE HALLES DE LOMAGNE Auch, 10 juillet 2021 08:00-10 juillet 2021 08:30, Auch. Samedi 10 juillet, 08h00 Place 15 € / 20 €. Gratuit jusqu’à 20 ans http://PIANONOVO.ORG Grands musiciens sous les halles de Lomagne, Gers, du 10 juillet au 12 août. Grand festival itinérant : 25 concerts sous les magnifiques halles de Lomagne gersoise : musiciens de premier plan dans l’art du piano, du violon, du violoncelle, de la guitare, de l’euphonium, des polyphonies corses. Dates : 10 juillet au 12 août 2021

INFORMATIONS : PIANONOVO.ORG

Avec GUILHEM FABRE, VICTOR METRAL, FRANçOIS PINEAU-BENOIS, DIMITRI MASLENNIKOV, MARINA DI GIORNO, SARAH MARGAINE, LILIAN MEURIN, ANTONIN LE FAURE, TIPHAINE LUCAS, et ROUSTEM SAITKOULOV, Auch Auch 32000 Auch Gers samedi 10 juillet – 08h00 à 08h30

