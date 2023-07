Apparitions Aubusson – théâtre Jean Lurçat Aubusson, 12 juillet 2023, Aubusson.

Apparitions 12 juillet et 3 septembre Aubusson – théâtre Jean Lurçat entrée libre du 12 juillet au 3 septembre 2023 à la piscine

Fanny Soriano, directrice artistique de la compagnie Libertivore associée depuis plus d’un an au théâtre a pris ses marques à Aubusson et sillonné le Plateau de Millevaches à notre invitation. Touchée par ces paysages, elle a invité le photographe Philippe Laurençon a saisir des apparitions circassiennes pour surprendre nos regards. Découvrez cet été dans la piscine Aquasud d’Aubusson, l’exposition photo issue de leurs « Apparitions » !

Au sein de la Cie Libertivore, Fanny Soriano a tissé et développé un lien étroit entre spectacle vivant, cirque chorégraphique et paysage. Quoi de mieux que l’instantanéité de la photographie pour saisir ces furtifs instants où elle joue avec des acrobates pour transfigurer, surprendre ou troubler notre regard posé sur un paysage. Une manière peut-être de réenchanter notre quotidien !

En mai, à l’invitation de la Scène nationale, les artistes se sont donc déployés pour souligner ou détourner l’architecture aubussonnaise et la nature creusoise avec leurs « Apparitions », saisies par l’œil du photographe Philippe Laurençon familier du Limousin.

Observateur des lumières sous toutes ses formes, il fabrique ses images sans dogmatisme et avec l’envie de magnifier son point de vue.

Ces « Apparitions » inventent des représentations humaines, ludiques ou perturbantes au sein des paysages. Les artistes ont créé des mirages aptes à saisir le regard, en usant du potentiel unique permis par les techniques acrobatiques : figurer l’impossible, défier la gravité, se fondre dans un environnement.

Les corps ont mis été en scène pour dialoguer de manière singulière et sensible avec chaque site, qu’il soit naturel ou urbain. Redécouvrez Aubusson et ses environs !

Aubusson – théâtre Jean Lurçat Aubusson – théâtre Jean Lurçat Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.snaubusson.com »}, {« type »: « email », « value »: « resa@snaubusson.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555830909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:30:00+02:00

2023-09-03T18:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:30:00+02:00

Philippe Laurençon