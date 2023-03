GYM CHINOISE A AUBUSSON (23200) Maison des sports et de la danse, 29 août 2022 18:15, Aubusson.

Séance de bien-être et de méditation dynamique 29 août 2022 – 29 juin 2023 1

Faites le plein d’énergie avec la gym chinoise

Pratiquée dans les parcs en Chine, la gym chinoise séduit de plus en plus de français qui s’y adonnent régulièrement dans le but d’acquérir cette légendaire sérénité asiatique. Cette pratique énergétique qui associe des mouvements lents et naturels à des exercices de relaxation est conseillée pour retrouver – voire conserver – le calme et l’équilibre tout en faisant le plein d’énergie positive.

D’ailleurs, de tous les arts énergétiques, la gym chinoise est probablement la méthode la plus complète et la plus efficace pour redynamiser en douceur les fonctions défaillantes et pour faire circuler l’énergie tout en souplesse et décontraction.

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder ces personnes qui pratiquent la gym chinoise dans les lieux publics – ayant tous généralement dépassé la cinquantaine -, et qui pourtant réalisent, avec une certaine aisance et le sourire aux lèvres, des chorégraphies gracieuses et fluides.

Au Karaté Club Aubusson, tout est organisé pour mettre les élèves dans les meilleures dispositions d’esprit et de bien être. Les séances sont adaptées à tous et le vocabulaire employé pour décrire les postures et les enchaînements est très évocateur : « entre le ciel et la terre », « l’oiseau déploie ses ailes », « la position du luthiste », « brosser le genou », etc. Bref, après chaque séance, les pratiquants savourent un vrai moment de plénitude dont les bienfaits se font ressentir dans sa vie de tous les jours.

Pour des personnes stressées ou fatiguées, indéniablement la gym chinoise est la solution la plus « zen » pour rebooster un moral en berne ou un tonus défaillant.

Celles et ceux qui sont prêts pour une petite initiation n’auront aucune excuse pour ne pas avoir essayé la gym chinoise. En effet, le Karaté Club Aubusson offre deux séances gratuites à tous les nouveaux venus. Pour connaître un peu de douceur dans un monde de brutes, ça vaut quand même le coup d’essayer…

INFOS PRATIQUES

Les cours de gym chinoise se déroulent le lundi et le jeudi, à la maison des sports et de la danse à Aubusson.

Equipement : mettre une tenue simple, ample et confortable pour exécuter les mouvements sans entrave

Public : accessible à tous

Renseignements sur place aux jours et heures de séances.

Maison des sports et de la danse Aubusson 23200 Aubusson 23200 Creuse

