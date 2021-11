Aubusson Maison des sports à Aubusson (23) Aubusson, Creuse KARATE A AUBUSSON (23) Maison des sports à Aubusson (23) Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

KARATE A AUBUSSON (23) Maison des sports à Aubusson (23), 11 novembre 2021 18:15, Aubusson. 11 novembre – 23 décembre, les jeudis Sur place Inscription annuelle kcaubusson@free.fr Cours de karaté en loisir Le Karaté Club Aubusson, fondé en 1975, a repris les entrainements.

Adapté à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer à une “école de vie” chère aux arts martiaux. Les effets du karaté sont multiples : renforcement musculaire, souplesse, meilleurs réflexes, anti-stress pour ne citer que ceux-là. C’est aussi un sport d’auto-défense très efficace.

Le club accueille les enfants à partir de 7 ans.

Cours tous les JEUDIS de 18h15 à 19h15 (sauf vacances scolaires)

au dojo de la Maison des sports et de la danse, allée Jean-Marie Couturier 23200 Aubusson

Les 2 premiers cours d’essai sont offerts.

Inscription à tout moment. Prix dégressif en cours d’année

Renseignements auprès de la présidente, Jacqueline Le Sain, ceinture noire 2e dan, ancienne dirigeante de la Fédération Française de karaté et arbitre technique nationale

Portable : 06.08.92.30.53

Email : kcaubusson@free.fr

