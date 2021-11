GYM CHINOISE A AUBUSSON Maison des sports à Aubusson (23), 8 novembre 2021 18:15, Aubusson.

Club de loisirs privilegiant la relaxation dans une ambiance conviviale.

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en 1975, propose pour toute la saison sportive, le lundi et le jeudi, des cours de gym chinoise.

Ce cours est une invitation à la douceur, la lenteur et au lâcher-prise. A partir de gestes simples et naturels permettant une détente profonde et développant sensibilité et attention, vous allez progressivement améliorer votre capacité à passer du penser au ressenti et ainsi découvrir un bien être régénérant. Cours accessible à toutes et à tous.

———- C’est tout un art pour atteindre la zénitude ——-

Cours le lundi de 18h15 à 19h15 et le jeudi de 17h à 18h00 au dojo de la maison des sports et de la danse René Adenis, rue Jean-Marie Couturier à Aubusson (23200).

Inscription toute l’année. Tarif dégressif en cours d’année

Les 2 premiers cours d’essai sont offerts.

Renseignements auprès de la présidente, Jacqueline Le Sain, ceinture noire 2e dan, ancienne dirigeante de la Fédération Française de karaté et arbitre technique nationale

Portable : 06.08.92.30.53

Email : taichiaubusson@free.fr

