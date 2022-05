32ème festival “Musique au cœur de la tapisserie” à Aubusson Eglise Sainte-Croix d’Aubusson, 21 juillet 2019 17:30, Aubusson.

Dimanche 21 juillet 2019, 17h30 Sur place Tarifs : 14€, 11€ et 8€ https://www.orgue-aubusson.org/informations-pratiques/

Rémy COUVEZ, vielle et Marie VALLIN, orgue, en ouverture de “Musique au cœur de la tapisserie”

Un joueur de vielle et une organiste, c’est une rencontre inédite entre ces deux instrumentistes qu’apprécieront les festivaliers, le 21 juillet à 17h30, lors du concert inaugural de « Musique au cœur de la tapisserie », à Aubusson. Cela fait presque quarante ans que Rémy COUVEZ à découvert la vielle à roue et dit en « être devenu fou ». Il a même composé des œuvres pour cet instrument à cordes, qui lui ont fait découvrir un autre univers sonore que les mots ne peuvent pas décrire. Marie VALLIN, elle, est titulaire de l’orgue de l’église des Bruyères de Sèvres (92). Elle a donné des récitals d’orgue à Versailles, Angers, Limoges et Bourbon-l’Archambault et accompagné les Chœurs de la Sorbonne et la Maîtrise d’Amiens lors de concerts. En ouverture du Festival, l’orgue de l’église Sainte-Croix tenu par Marie VALLIN, et la vielle de Rémy COUVEZ seront au diapason pour interprèter des œuvres de J.S Bach, Haendel, Venturini, Marais, Vivaldi, Couvez, Buxtehude et Boehm

Eglise Sainte-Croix d’Aubusson 26 rue châteaufavier – 23200 AUBUSSON 23200 Aubusson Creuse

dimanche 21 juillet 2019 – 17h30 à 20h30