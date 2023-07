Marché de Noel Aubusson, 23 décembre 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Le marché de Noël d’Aubusson, c’est le rendez-vous de cette fin d’année à ne surtout pas manquer pour vos produits de bouche et vos derniers cadeaux à glisser sous le sapin.

Plus de 70 exposants viennent se joindre aux 100 commerçants de la ville..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Aubusson Christmas market is the place to be at the end of the year, for all your delicacies and last minute gifts.

Over 70 exhibitors join the town’s 100 retailers.

El mercado navideño de Aubusson es el lugar de referencia a finales de año, para todas sus exquisiteces y regalos de última hora.

Más de 70 puestos se unen a los 100 comercios de la ciudad.

Der Weihnachtsmarkt in Aubusson ist der Treffpunkt am Ende des Jahres, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten, wenn Sie Ihre Delikatessen und die letzten Geschenke unter den Baum legen möchten.

Über 70 Aussteller gesellen sich zu den 100 Händlern der Stadt.

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme