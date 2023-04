ANIMATION FAMILLE – Fin du voyage, 26 avril 2023, Aubusson.

« L’OCEANIE »

Et s’il était possible de refaire le monde ? C’est ce que nous vous proposons à l’occasion d’ateliers : dessins, coloriages et collages pour créer ensemble les continents qui décoreront ensuite un globe géant..

Mercredi 2023-04-26 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« OCEANIA »

What if it was possible to remake the world? This is what we propose to you during workshops: drawings, coloring and collages to create together the continents which will then decorate a giant globe.

« OCEANÍA

¿Y si fuera posible rehacer el mundo? Esto es lo que te proponemos en los talleres: dibujos, coloreados y collages para crear juntos los continentes que luego decorarán un globo terráqueo gigante.

« OZEANIEN »

Was wäre, wenn es möglich wäre, die Welt neu zu gestalten? Das ist es, was wir Ihnen in Workshops vorschlagen: Zeichnen, Malen und Collagen, um gemeinsam die Kontinente zu erschaffen, die später einen riesigen Globus schmücken sollen.

