Backroom ceremony Aubusson Aubusson, 20 juillet 2023, Aubusson.

Backroom ceremony Jeudi 20 juillet, 21h30 Aubusson entrée libre sur inscription

La musique de Backroom Ceremony navigue entre les arcs en ciel pailletés et des couleurs plus sombres. Un hymne à la vie nocturne, aux arrière-salles cachées où il est possible de goûter de délicieuses tortures loin de la bienséance terne et policée.

Sébastien Chadelaud convoque les esprits de David Bowie et Syd Barret sur le dancefloor pour produire une électro pop exaltée.

Cet héritage glam-pop se marie à merveille aux sonorités électro-modernes.

Backroom Ceremony c’est aussi une voix, une gouaille de crooner illuminée de brillance glamour.

Dans une écriture toute en palpitations, évoquant sans pathos les désastres amoureux, écologiques, existentiels, Backroom Ceremony réussit le pari de nous faire danser sur les cendres.

Aubusson 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.snaubusson.com »}, {« type »: « email », « value »: « resa@snaubusson.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555830909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T21:30:00+02:00 – 2023-07-20T22:40:00+02:00

©Backroom